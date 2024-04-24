شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 1%، عند 12355 نقطة، وبتداولات بلغت 8.458 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 388.763 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.821 تريليون ريال. انخفاض أسهم 187 شركة انخفضت أسهم 187 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 41، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، تكافل الراجحي، والصقر للتأمين، والمطاحن الأولى، وباتك، والأبحاث والإعلام، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، والوطنية للتعليم، والتعمير، والبحر الأحمر، وأيان، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 1.4%، عند 26326 نقطة، وبتداولات بلغت 26.881 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.972 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.944 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 45 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 17، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.