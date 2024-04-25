شكرا لقرائتكم خبر عن «تبوك الزراعية» تحصل على الدفعة الثالثة من قرض «الصندوق الزراعي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية استلامها أمس، الدفعة الثالثة من القرض التشغيلي، من صندوق التنمية الزراعية، الذي يقدر بنحو 10.436 مليون ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت على تداول بتاريخ 26 ديسمبر الماضي، استلام الدفعة الأولى من الصندوق بقيمة تقدر بنحو 9.939 مليون ريال، وفي 21 يناير الماضي، أعلنت استلام الدفعة الثانية من القرض التمويلي الذي يقدر بننحو 29.819 مليون ريال، من إجمالي القرض التشغيلي البالغ 50.5 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن مدة التمويل عامين، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: رهن أرض الشركة.

وأفادت بأن الهدف من التمويل دعم العمليات التشغلية بالشركة.