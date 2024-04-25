شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«أكوا باور» تتلقى خطابا لتمديد شراء الطاقة والمياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أكوا باور تلقي شركة بركاء للمياه والطاقة، أمس، خطاب ترسية من قبل شركة نماء لشراء الطاقة والمياه لتمديد لشراء الطاقة والمياه من المشروع.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن شركة بركاء للمياه والطاقة المسجلة في سلطنة عمان والمدرجة في بورصة مسقط هي شركة تابعة لشركة أكوا باور.

وأضافت أن قيمة المشروع تقدر بنحو 356 مليون دولار (1.335 مليار ريال)، فيما تتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و 9 أشهر إبتداءً من تاريخ 1 يونيو 2024.

وتشمل الترسية: تمديد تشغيل محطة إنتاج المياه لمدة 3 أعوام إبتداءً من 1 سبتمبر 2024 مع خيار تمديد خاضع لتقدير شركة نماء لشراء الطاقة والمياه لمدة 3 سنوات وخيار تمديد آخر لمدة عامين و9 أشهر (بمجموع 8 أعوام و9 أشهر).

وأفادت بأن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد 27 مايو المقبل.

