شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «مرافق» توافق على تفويض مجلس الإدرة بتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.

وأضافت أن النتائج شملت: الاطلاع على القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية.