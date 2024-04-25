شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مايو.. عمومية «دار المركبة» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة دار المركبة لتأجير السيارات المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (20:30) يوم الخميس 16 مايو المقبل. جدول أعمال الجمعية يتضمن جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

ويشمل الجدول: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، بعد مناقشته.

ويتضمن الجدول: التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

ويشمل الجدول: التصويت على صرف مبلغ 1,220,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

ومن ضمن جدول الأعمال: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م، والتصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة.

ويتضمن جدول الأعمال: التصويت على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية، والتصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ ( إدارة الشركة).

ويشمل الجدول: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17 مايو 2024م ومدتها 3 سنوات وتنتهي بتاريخ 16 مايو 2027م.