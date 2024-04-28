شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة: يجب معالجة قضية التغير المناخي على مستوى عالمي وليس إقليمي أو محلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة: إن التغير المناخي والاستدامة من الموضوعات التي يجب أن تكون معالجتها على مستوى عالمي، وليس على مستوى إقليمي أو محلي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية حول الدور الاقتصادي للطاقة الخضراء، ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام بالرياض

وأضاف سموه أن المعالجة العالمية ذلك يتطلب وعيا وخيارات، خاصة أن نحو 70% من سكان العالم لا توجد لديهم خيارات، خاصة ممن يعانون من فقر الطاقة، فيما يوجد البعض منهم يحرقون الأشجار لتحويله إلى فحم وبيعه من أجل شراء الطعام.

وتابع سموه: "تعاونا مع كثير من البلدان لتحقيق الاستدامة، لا سيما في جنوب شرق آسيا، إذ رأينا مدى البأس الذي يعيشه الناس هناك من قلة الطاقة".