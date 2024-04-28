شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الدولي يبرز أهمية ضيوف وملفات المنتدى الاقتصادي في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.