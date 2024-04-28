شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الدولي يبرز أهمية ضيوف وملفات المنتدى الاقتصادي في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سلط الإعلام الدولي الضوء على الاجتماع الخاص الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة الرياض والذي سيناقش العديد من القضايا المهمة مثل التعاون الدولي والنمو والطاقة خلال الفترة 28 - 29 أبريل 2024.
دلالات عقد المنتدى في المملكةيعد هذا الحدث أحد مخرجات اتفاقية التعاون بين المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي.
يستضيف اجتماع الرياض أكثر من 1000 مشارك بينهم خبراء دوليون وقادة رأي ومفكرون من المنظمات الدولية والقطاعات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال لمناقشة التحديات العالمية الراهنة في مجالات التنمية ضمن حوارات مثمرة لتعزيز التعاون العالمي وتحفيز الجهود الدولية المشتركة لابتكار حلول مستدامة.
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اهتمت شبكة بلومبيرج الأمريكية بما حذر منه وزير المالية السعودي من تبعات التغيرات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي معتبرًا أن الأمر لا يمكن التعامل معه بحلول عادية.
تحذير من التبعاتواعتبرت بلومبيرج أنه من الحقيقي التأكيد على كلام الوزير السعودي من أن الجغرافيا السياسية قد تكون مصدر القلق الأكبر للاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تباطؤ النمو وارتفاع أسعار الفائدة.
قال محمد الجدعان خلال مؤتمر خاص من المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض يوم الأحد: "اليوم، بالنسبة لي ربما تكون المخاطر الجيوسياسية هي الخطر رقم واحد على الاقتصاد العالمي".
وأضاف: "سيحتاج صناع السياسات إلى أن يتحلوا بالمرونة الشديدة في التعامل مع هذا الأمر"، مشيراً إلى مخاطر الحمائية في بعض أنحاء العالم.
حول ذلك علق موقع نيوز واير الآسيوي وقال أن الرياض أصبحت عاصمة عالمية للتقدم وريادة الفكر والرأي العام في المواضيع المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
ملفات على طاولة المنتدىسيركز الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض على التعاون الدولي والنمو والطاقة وسيكون هذا الحدث بمثابة منصة جديدة تمكن المنتدى الاقتصادي العالمي والشركاء العالميين من النقاش في حوارات بناءة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه عالمنا اليوم.
الرياض.. عاصمة محورية للأحداث العالميةوذكر موقع نيوز واير أن الاجتماع الاستثنائي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه المملكة سيستفيد من موقع الرياض المركزي كعاصمة لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وموقعها الاستراتيجي الذي يربطها بثلاث قارات رئيسية.
وسيوفر الاجتماع أيضًا منتدى للقادة والمفكرين من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الحالية واقتراح حلول مبتكرة لخلق تأثيرات عالمية إيجابية للجميع.
من جانبه، قال موقع آشيان نيوز إنترناشيونال، أنه لأول مرة منذ أكثر من 50 عاماً ينتقل المجتمع الاقتصادي العالمي من دافوس إلى الرياض التي تستضيف الاجتماع العالمي الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
التفكير المستقبليوذكرت آشيان نيوز إنترناشيونال أنه بناء على قمة النمو الافتتاحية التي انعقدت في سويسرا العام الماضي، سوف يعمل هذا الاجتماع على تعزيز أساليب التفكير المستقبلي في التعامل مع الأزمات المترابطة وستعمل على سد الفجوة المتزايدة بين الشمال والجنوب بشأن القضايا المتفرقة ، بما في ذلك السياسات الاقتصادية الناشئة، وتحول الطاقة، والصدمات الجيوسياسية.
وقال بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: "في ظل التوترات الجيوسياسية والفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي تعمق الانقسامات على مستوى العالم، أصبح التعاون الدولي والحوار الهادف أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى".
تابع "يوفر الاجتماع الخاص 2024 فرصة للقادة من مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية لتحويل الأفكار إلى أفعال وفتح حلول قابلة للتطوير للعديد من التحديات المترابطة التي نواجهها.".
توسيع دائرة التعاون الاقتصاديوذكرت صحيفة كوريا تايمز (كوريا الجنوبية)، أنه قد قام وزير الصناعة الجنوبي آهن دوك جيون بزيارة المملكة لحضور جلسة غير عادية للمنتدى الاقتصادي العالمي.
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واعتبرت الصحيفة أن منتدى الرياض يعمل على توسيع الدائرة لنقاش تعاوني اقتصادي عالمي في مجموعة من المجالات مثل الطاقة والاستثمار.
تحول ضخم في المملكةولفتت صحيفة ذا إيدج أوف ماليزيا، إلى أن المنتدى يعقد في أكبر مصدر للنفط في العالم الذي سيعمل على تعديل لخطة رؤية 2030 لتحويل اقتصادها حسب الحاجة وتقليص بعض المشاريع وتسريع مشاريع أخرى وذلك لجودة النمو الاقتصادي المستقبلي.
تفوق القطاعات غير النفطيةولفتت الصحيفة إلى تفوق أداء الأنشطة غير النفطية بشكل كبير على توسع القطاع النفطي العام الماضي حيث نما بنسبة 4.4%.
وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الإقليمية على خلفية استمرار تخفيضات الإنتاج، إنه من المتوقع أن تنمو المملكة العربية السعودية بنسبة 2.6% هذا العام.
معدل النمو العالميوأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في قمة الرياض يوم الأحد أن معدل النمو العالمي "الضعيف بالمعايير التاريخية" و"التباعد الكبير في جميع أنحاء العالم" هما "مشكلتان خطيرتان للغاية" يجب معالجتهما على الفور.
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وفي حديثها في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي إن بعض الدول في حالة جيدة، لكن البعض الآخر "يتخلف عن الركب".
السياسة لم تغب عن القمة الدوليةفي منحى آخر قالت شبكة فرانس 24 الفرنسية، أنه رغم أهمية المؤتمر الاقتصاد في السعودية إلا أن السياسة لم تغب عنه حيث أن الحرب في غزة من المتوقع أن تنال اهتمامًا من القمة الاقتصادية العالمية التي تستضيفها السعودية.
وتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزعماء فلسطينيون ومسؤولون رفيعو المستوى من دول أخرى إلى المملكة العربية السعودية لحضور اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.
كما ذكرت صحيفة آيريش إندبندنت، أن السياسة لم تغب عن القمة الدولية في الرياض، حيث قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد إن الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على منع إسرائيل من مهاجمة مدينة رفح الحدودية في غزة مضيفا أن الهجوم الذي يتوقعه خلال أيام قد يجبر الكثير من السكان الفلسطينيين على الفرار من القطاع.