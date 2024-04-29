شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «مصرف الراجحي» إلى 4.4 مليار ريال في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مصرف الراجحي في الربع الأول من 2024، بنسبة 6.3%، مسجلا 4.405 مليار ريال، مقارنة بـ 4.145 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فقد ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى.

وبحسب الشركة قابل ذلك انخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 7.2% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 359 مليون ريال إلى 421 مليون ريال بنسبة 17.3 %.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 2.5% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى والدخل من رسوم الخدمات البنكية.

وقابل ذلك انخفاض في الدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وفي المقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 3.7% نتيجة انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وقابل ذلك ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك. بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 406 مليون ريال إلى 421 مليون ريال بنسبة 3.8 %.