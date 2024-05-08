شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مايو.. 9 بنود على طاولة الجمعية العامة العادية لـ«أماك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر انعقاد اجتماع الجمعية في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الأربعاء 21/11/1445هـ الموافق 29/05/2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. جدول أعمال الجمعية وأشارت إلى أن جدول أعمال الجمعية يتضمن: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.

وأضافت أن الجدول يشمل: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.

وأفادت بأن الجدول يتضمن: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

ولفتت إلى أن الجدول يشمل: التصويت على صرف مبلغ 3.8 مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

ويتضمن الجدول: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم لعام 2024م بين الشركة وشركة مياه نجران الصحية المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة إبراهيم بن علي بن مسلم وعضو مجلس الإدارة ماجد بن علي بن مسلم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن بيع مياه الشرب لاستخدام الشركة لمدة عام واحد وذلك حسب نفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع موردينها الآخرين والترخيص بها.

علماً بأنه قد بلغت التعاملات لعام 2023م بمبلغ 88,943 ريال.

ويشمل الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الـ27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

09-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.