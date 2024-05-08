بناء مصنع في مدينة جازان لإنتاج وتصدير البن

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ويهدف المصنع، الذي سيقام على مساحة 30 ألف م2، إلى إنتاج وتصدير أجود أنواع البن السعودي، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، بما يتواءم مع مستهدفات الرؤية الحكيمة 2030، ويسهم في استدامة قطاع القهوة.
وتهدف الشركة إلى لعب دور حيوي في تعزيز الزراعة المستمرة في منطقة جازان، والمعروفة باسم موطن قهوة أرابيكا الشهيرة في العالم.
من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة ونقل المعرفة في الزراعة والتحميص والتسويق والمبيعات والعمليات ذات الصلة، تهدف الشركة السعودية للقهوة إلى تعزيز المكانة الدولية لمنتجات البن المحلية.
وتعطي الشركة السعودية للقهوة الأولوية للجودة والاستدامة في جميع مراحل عملية إنتاج القهوة. من خلال تنفيذ تدابير صارمة لمراقبة الجودة، وممارسات زراعية مستمرة، وتقنيات صديقة للبيئة، تضمن الشركة السعودية للقهوة أن تلبي قهوتها أعلى المعايير مع تقليل تأثيرها البيئي.
وتلتزم الشركة بتمكين الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمزارعين من خلال توفير فرص النمو واستكشاف إمكانات القطاع ودعم مشاريعهم ومزارعهم.
إضافة إلى ذلك، ستنشئ الشركة السعودية للقهوة أكاديميات متخصصة في جميع أنحاء المملكة لتدريب وتأهيل المواهب السعودية، وتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم في صناعة القهوة.
مصنع لإنتاج القهوة
- الشركة المالكة: الشركة السعودية للقهوة
- موقع المصنع: مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية
- مساحة المصنع 30,000 م2
- إنتاج وتصدير أجود أنواع البن السعودي.
- تعزيز سلاسل الإمداد المحلية والعالمية.
- الاسهام في استدامة قطاع القهوة.
- دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به.
- تطوير الزراعة المستدامة في جازان.
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