توقيع اتفاقية تعاون ثانية لصندوق تعاضد موظفي الجامعة اللبنانية

تم توقيع اتفاقية التعاون برعاية رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران بين صندوق تعاضد موظفي الجامعة ممثل بشخص رئيس مجلس الإدارة حسين عواد وكلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية ممثلة بشخص العميد جورج عون، في مبنى الإدارة المركزية.

واستهل عواد حفل التوقيع بكلمة شكر وإمتنان إلى العميد جورج عون والدكتورة بلسم النويري "للتسهيلات التي تم تقديمها في وضع إطار وبنود الاتفاقية"، بالمقابل عبّر عون عن "سعادته لهذا التعاون وعرض الخدمات التي سوف تقدمها الكلية للموظفين داخل عياداتها من جهازها الطبي بأعلى التقنيات المعتمدة عالمياً".

وشدد عواد على "السعي المستمر لتحسين دعم الرعاية الصحية للعاملين في الجامعة في ظل الضائقة الاقتصادية الراهنة من خلال الاتفاقيات المعتمدة مع اكثر من جهة وذلك لأجل النهوض الصحي والمجتمعي".