شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. استمرار هبوط البيض وثبات الفراخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، استمرار هبوط البيض في الأسواق للمستهلكين لتسجل سعر الكرتونة 135 جنيهًا كسعر نهائي للمستهلكين، في حين يسجل السعر في المزرعة 127 جنيهًا للأإبيض والأحمر، ويصل سعر البيض البلدي 126 جنيهًا.

أضاف أن هناك استقرارًا في أسعار الفراخ اليوم في الأسواق، وسجل سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة مستويات 77 و 78 جنيها، وسعر الفراخ الساسو بين 95 و 96 جنيها، والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 74 إلى 76 جنيها، ويسجل السعر للمستهلكين 85 جنيها.

يشار إلى أن أسعار الفراخ وصلت إلى مستويات قياسية خلال شهر رمضان الماضي بسعر تجاوز 105 جنيهات للكيلو، في حين يسجل السعر الحالي في الأسواق للمستهلكين 85 جنيها للكيلو.