سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 11-5-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الدستور" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت، الموافق 11-5-2024، في البنوك المصرية.

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 47:51 جنيه للشراء و47:61 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47:31 جنيه للشراء و47:41 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك القاهرة بنحو 47:35 جنيه للشراء و47:45 جنيه للبيع.

استقر الدولار في المصرف العربي الدولي عند مستوى 47:30 جنيه للشراء و47:40 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47:33 جنيه للشراء و47:43 جنيه للبيع.

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار الأمريكي إلى نحو 47:40 جنيه للشراء و47:45 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47:35 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل الدولار الأمريكي نحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

في ميد بنك سجل الدولار نحو 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار نحو 47.30 جنيه للشراء و47.40 جنيه للبيع.

الدولار في بنك مصر بنحو 47:34 جنيه للشراء و47:44 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47:33 جنيه للشراء و47:43 جنيه للبيع.