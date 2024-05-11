شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة تجارة الأردن: بعثات تجارية مصرية بقطاعي مواد البناء والكيماويات للأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان ورئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس النقابة العامة للمواد الغذائية، إنه يجب تطوير التعاون بين مصر والأردن إلي مرحلة الشراكة الاستراتيجية وخلق تكامل بين القطاعات في البلدين، فالصناعة بمصر تشهد تطور كبير كمان أن السوق الأردني يشهد نمو في حجم الطلب بجانب نمو وتطور التصنيع في عدة قطاعات وهو ما يمكن أن يكون قاعدة انطلاق للتعاون الفترة القادمة.

وأشار خليل الحاج توفيق، إلى أهمية العمل على تكثيف التعاون التجاري مع مصر في كافة المجالات ليس في الأغذية فقط، كاشفاً عن استقبال بعثة تجارية مصرية بقطاعي مواد البناء والكيماويات من مصر مما سيكون له انعكاسات إيجابية على حركة التجارة بين البلدين.

وذكر رئيس النقابة العامة، أن وجود الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية مع وفد البعثة التجارية المصرية في الأردن يعتبر رسالة قوية على اهتمام الحكومة المصرية بملف سلامة الصناعات الغذائية وسلامة المنتجات الغذائية المصدرة إلي السوق الأردني

وشارك في افتتاح فعاليات البعثة السفير محمد سمير سفير مصر في الأردن والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية ومنى عبود رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في عمان وعلاء الوكيل رئيس البعثة التجارية الغذائية المصرية ومي خيري المدير التنفيذي للمجلس و تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس وممثلي شركة ” كونسبت” المنظمة لأعمال البعثة.



وكشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن السوق الأردني يأتي في المرتبة السادسة كأهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة في عام 2023 بقيمة بلغت 186 مليون دولار وأنها تمثل 3.7% من إجمالي صادرات القطاع محققة نسبة نمو 3% في القيمة مقارنة بصادرات عام 2022، كما بلغ عدد الشركات المصرية المصدرة 376 شركة في عام 2023 من بينهم 43 شركة تزيد صادراتها عن مليون دولار.



