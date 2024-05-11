شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع أسعار الذهب 10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 11-5-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، بقيمة 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3140 جنيها، وعيار 24 سجل 3589 جنيها، وإطلاق المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بعثة تجارية ضخمة تضم 28 شركة في قطاعات المواد الغذائية خلال الفترة من 10 وحتى 13 مايو، وذلك في إطار توجهات المجلس لزيادة الصادرات

أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل 3140 جنيها لعيار 21

تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، بقيمة 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3140 جنيها، وعيار 24 سجل 3589 جنيها، وعيار 18 سجل 2691 جنيها، والجنيه الذهب 25120 جنيها.

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الذهب بمصر بنسبة 1.5% ليسجل ارتفاعًا بمقدار 45 جنيهًا، وأغلق تداولات الأسبوع عند 3135 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3090 جنيه للجرام.

استطاع الذهب المحلي أن يجد الزخم الكافي للارتفاع والخروج من منطقة التداولات المحدودة التي سيطرت عليه خلال الفترة الأخيرة، وذلك من جراء ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي الأمر الذي دعم السعر لاختراق المستوى 3100 جنيه للجرام.

المجلس التصديري للصناعات الغذائية يطلق بعثة تجارية للأردن بمشاركة 28 شركة

أطلق المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بعثة تجارية ضخمة تضم 28 شركة في قطاعات المواد الغذائية خلال الفترة من 10 وحتى 13 مايو، وذلك في إطار توجهات المجلس لزيادة الصادرات والتواجد في الأسواق العربية، وضمن رؤية مجلس الإدارة برئاسة هاني برزي لتوسيع رقعة تواجد المنتجات المصرية الغذائية في أسواق الدول العربية.

أشار المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن البعثة المصرية تلتقي قادة مجتمع الأعمال الأردني وعدد ضخم من كبار المستوردين في الأردن، وكذلك يتم عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي غرفة تجارة الخليج وغرفة تجارة عمان وغرفة تجارة الأردن ونقابة تجار المواد الغذائية في الأردن من أجل النهوض بحركة التجارة الغذائية بين البلدين وزيادة الصادرات الغذائية المصرية.

المالية: الرئيس السيسى يشدد على صون الأمن الاقتصادي لتحسين معيشة المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشدد دائمًا على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لصون الأمن الاقتصادي والمالى والغذائي للدولة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل فى ظل التحديات العالمية والإقليمية؛ بما يُعزز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

قال الوزير، فى المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بعنوان: «الاقتصاد المصرى بين الإقليمية والعالمية.. مشكلة اقتصادات الغذاء نموذجًا»، إن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية فى حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية، لاسيما مع حرص القيادة السياسية على التوسع فى المشروعات الزراعية، والتصنيع الغذائي، من أجل الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدلات التصدير للخارج، جنبًا إلى جنب مع العمل على استدامة تأمين احتياطى استراتيجي من السلع الأساسية يكفى 6 أشهر.