شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، فعاليات "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر"، ومن المقرر أن ينعقد المنتدى رفيع المستوى الذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية، ضمن فعاليات زيارة سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة لمنطقة أفريقيا لمصر خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري.

وتُنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

ويعكس ذلك الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من الجانب الحكومي، ومؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم عقد عدد من الجلسات النقاشية التي تناقش فرص الاستثمار المستدام في مصر، واستكشاف التحديات والفرص بشأن تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة وخلق فرص العمل في القطاع الخاص في مصر، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما سيشهد المنتدى توقيع اتفاقيات مع قطاعين الحكومي والخاص.