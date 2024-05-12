شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع والديون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ندوة للبنك الدولى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البنك الدولى يوم الأربعاء المقبل 15 مايو، ندوة حول الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذكر البنك الدولى أنه من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا بنسبة 2.7% في عام 2024، مرتفعة من 1.9% في عام 2023، في عودة إلى مستويات النمو المنخفضة التي سادت قبل الجائحة.

أضاف أن هذه التوقعات محفوفة بالشكوك في ظل ارتفاع مستويات الديون واستمرار الصراعات في المنطقة.

وذكر بعض الأسئلة التي سنجيب عليها خلال هذه الفعالية منها : ما هو تأثير الصراع على اقتصادات المنطقة؟ لماذا ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة؟ وما الذي يمكن أن تفعله بلدان المنطقة للتخفيف من هذه التحديات؟

وأشار انه للإجابة على هذه الأسئلة والمزيد، انضموا إلينا في نقاش مباشر مع أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وروبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين في المنطقة، بالإضافة إلى خبراء آخرين مشاركين في الجلسة.