البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في النظام المصرفي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم ملياري يوان (48ر281 مليون دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1% عبر عمليات إعادة الشراء العكسية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” عن البنك المركزي أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في مستقبلاً.