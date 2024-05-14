الشارقة - اميمة ياسر - استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024، ووصل لأقل مستوى له أمس منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي في البنوك المصرية.

ويعود هذا التراجع للوفرة الدولارية، حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 41,057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024 مقابل 40,361 مليار دولار في مارس 2024 بزيادة قدرها 696 مليون دولار بنسبة 1.7%، وفق البنك المركزي المصري.

وكان لقرار البنك المركزي المصري 6 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب بالسوق، ضابطا للسوق المصرفية ومن ثم الاقتصاد ككل، وأصبحت العملات الأجنبية أكثر مرونة في الصرف ارتفاعا وانخفاضا أمام الجنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ووصل سعر الدولار أمس في البنك المركزي المصري للمرة الأولى منذ تحرير سعر الصرف إلى 46.9 جنيه للشراء 47.1 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث على موقع البنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي عند 47.02 جنيه للشراء 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 47.02 جنيه للشراء 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.02 جنيه للشراء 47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

وناهز سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib نحو 47.02 جنيه للشراء 47.12 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، 50.7 جنيه للشراء 50.8 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو أمام الجنيه

ووصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، 5.7 جنيه للشراء 50.8 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

وسجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 49.7 جنيه للشراء 50.8 جنيه للبيع.

سعر اليورو تحديث يومي

ولامس اليورو في بنك CIB مصر نحو في بنك مصر، 50.7 جنيه للشراء 50.8 جنيه للبيع.