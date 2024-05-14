شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أسمنت حائل» إلى 15 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أسمنت حائل بنسبة 18.9% في الربع الأول من 2024، مسجلة 15.003 مليون ريال، مقابل 18.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي على أساس سنوي، إلى الزيادة في تكلفة المبيعات، والارتفاع في مصروف الزكاة، وارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: الزيادة في إيرادات المبيعات نتيجة الارتفاع في متوسط سعر البيع، والانخفاض في المصروفات العمومية والإدارية.