شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «إعمار المدينة الاقتصادية» إلى 352 مليون ريال بالربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية بنسبة 105.8% في الربع الأول من 2024، مسجلة صافي خسارة بنحو 352 مليون ريال، مقابل خسائر بـ171 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفعت الخسائر نتيجة إلى انخفاض الإيرادات، وارتفاع المصاريف التشغيلية بمقدار 24 مليون ريال بسبب ارتفاع الأتعاب المهنية نتيجة مبادرات تحسين الأداء وزيادة المصاريف التسويقية المرتبطة بمبادرات تفعيل الأداء في المدينة والتي يتوقع أن تنعكس إيجابياً خلال الفترات المستقبلية.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 39 مليون ريال بسبب ارتفاع حجم القروض، بالإضافة لارتفاع نسبة الفائدة الفعلية نتيجة لارتفاع سعر السايبور.

وأشارت إلى أن الأسباب شملت: ارتفاع مصروفات الزكاة بمقدار 62 مليون ريال نتيجة تحديث مخصص الزكاة وفق آخر تقييم للالتزامات، وتجدر الإشارة إلى أن هذا حدث لمرة واحدة يتعلق بتقييمات الزكاة القديمة ولا يتوقع أن يؤثر على النتائج المالية في الفترات المستقبلية.

وارتفع صافي الخسارة في الربع الأول بنسبة 73% مقارنة بالربع السابق، نتيجة انخفاض الإيرادات، وارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 20 مليون ريال نتيجة انخفاض نسب التحصيل من الذمم المتقادمة.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض الإيرادات الأخرى بمقدار 86 مليون ريال سعودي بسبب أحداث استثنائية في الربع السابق تمثلت في بيع عقارات استثمارية، وارتفاع القيمة العادلة من تقييم الأدوات المالية المشتقة في الربع السابق.

- ارتفاع مصروفات الزكاة بمقدار 65 مليون ريال سعودي نتيجة تحديث مخصص الزكاة الشرعية وفق آخر تقييم للالتزامات. تجدر الإشارة إلى أن هذا حدث لمرة واحدة يتعلق بتقييمات الزكاة القديمة ولا يتوقع أن يؤثر على النتائج المالية في الفترات المستقبلية.