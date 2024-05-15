شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض اليورو أمام الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل عند بدء تداول اليوم في بورصة موسكو بواقع 5.75 كوبيكات، مقارنة بمستوى إغلاق التداول السابق، ليصل إلى 91.35 روبلاً.وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 14.5 كوبيكاً ليبلغ 98.8 روبلاً.كما ظل سعر صرف اليوان الصيني دون تغيير تقريباً عند مستوى 12.609 روبلاً، لزيادة 0.10 كوبيك.