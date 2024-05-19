شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للأسماك» تتكبد خسائر بـ8.9 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - سجلت الشركة السعودية للأسماك صافي خسارة يقدر بـ8.957 مليون ريال في الربع الأول من 2024، مقابل أرباح بقيمة 20 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفعت الخسارة الإجمالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ‏نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج في المزرعة خلال الربع الحالي.‏‏ونوهت بتضمين الفترة السابقة إيرادات أخرى ناتجة عن نزع ‏مباني الشركة من قبل الحكومة في جدة، مما أثر إيجابياً على الربح ‏التشغيلي في الفترة السابقة.وبحسب البيان تراجعت الخسارة الصافية بنسبة 80٪ مقارنة بالربع السابق، نظرًا ‏لعدم تسجيل أي مخصصات أو خسائر انخفاض القيمة.