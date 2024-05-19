شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إجراءات استحواذ «كيمانول» على «الصناعات الكيميائية» والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة كيميائيات الميثانون (كيمانول)، الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بصفقة الاستحواذ على 80 % من حصص الشركة العالمية للصناعات الكيميائية المحدودة بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 20/02/1445 الموافق 05/09/2023م صدور موافقة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام صفقة الاستحواذ على 80% من حصص الشركة العالمية للصناعات الكيمائية المحدودة.وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ 80 مليون ريال يتم سدادها جزئياً وعلى مراحل زمنية وفقاً للشروط المذكورة في اتفاقية الشراء (SPA) بناءً على تحقق عدد من مؤشرات الأداء التي تم الاتفاق عليها والتي تحقق عائد الاستثمار المستهدف.والجدير بالذكر أن الشركة تستهدف من خلال هذا الاستحواذ إلى توسيع حصتها في سوق الكيماويات المتخصصة وتنويع سلة منتجاتها تماشياً مع خططها الاستراتيجية والتوسعية.وتعزز عملية الاستحواذ أعمال ومنتجات الشركة التي لا تتأثر بتقلبات أسعار مواد اللقيم والدورات الاقتصادية لسوق البتروكيماويات.وتسهم في خفض تكاليف الانتاج في الشركة المستحوذ عليها من خلال تكامل خدماتها مع خدمات شركة كيمانول، بالإضافة إلى تزويدها من قبل كيمانول ببعض المواد المطلوبة لعمليات الإنتاج فيها، وكذلك تدخل بعض منتجات الشركة المستحوذ عليها في عمليات الإنتاج في شركة كيمانول.علماً بأن الأثر المالي لصفقة الاستحواذ سيظهر في نتائج الربع الثاني من العام المالي 2024م.وأوضحت أن أسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً بسبب إجراءات الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة.