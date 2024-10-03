حدثٌ سعيد في حياة هاجر أحمد… اقرأ التفاصيل

كشفت الممثّلة المصريّة، هاجر أحمد، أنّها تنتظر مولودها الثّاني دون أن تكشف عن جنسه.

في التّفاصيل، أنّ”هاجر “، التي بدأت ملامح الحمل تظهر عليها، نشرت عبر “إنستغرام”، أكثر من صورة مع زوجها أحمد الحدّاد وطفلتهما التي تبلغ من العمر سنتين ونصف السّنة وعلّقت: “قلوبنا ممتلئة بالسّعادة.. عائلتنا تكبر”.

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نذكر أن أحدث أعمال هاجر أحمد، مشاركتها في فيلم “أهل الكهف” من إخراج عمرو عرفة.