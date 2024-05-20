شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: الذهب والعقارات والشهادات البنكية أفضل الاستثمارات الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، مدير تحرير ”الخليج 365”، أن الذهب والعقارات والشهادات البنكية بالجنيه والدولار تعد أفضل الاستثمارات فى الوقت الحالى، لافتا إلى أنه يمكن الاستثمار فى الذهب بشراء السبيكة ذات وزن ربع جرام بنحو 1200 جنيه، مشيرا إلى أهمية تعزيز ثقافة الادخار بما يسهم فى تنمية موارد الأسرة المصرية.

وأوضح الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، خلال لقاء مع إذاعة "البرنامج العام" أن الدولة المصرية تركز على تعزيز الاستثمار فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال الفترة المقبلة بما يدعم النمو والتوظيف.

وأشار الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، إلى أن الدولة المصرية تستهدف تعزيز محفظة التعاون الاقتصادى مع المؤسسات المالية الدولية ودول العالم المختلفة وهو ما يدعم نمو الاقتصاد وتدفقات الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.