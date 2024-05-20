شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر معظم العملات أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار معظم العملات اليوم الاثنين أمام الجنيه المصري، ننشر أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الإثنين 20-5-2024، بالتعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار 46.72 جنيه للشراء، و46.82 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 50.76 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

46.72 جنيه للشراء.

46.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.76 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.28 جنيه للشراء.

59.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.45 جنيه للشراء.

12.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

151.61 جنيه للشراء.

152.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.73 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.85 جنيه للشراء.

12.84 جنيه للبيع.