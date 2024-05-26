الاقتصاد

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًّا لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، ليصل إلى 1.853 تريليون جنيه، وسط تداولات بالسوق بلغت 3.3 مليارات جنيه.

صعود المؤشرات

وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.23% ليبلغ مستوى 27539.21 نقطة.
كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.65% مسجلًا 6038.28 نقطة.
وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 1.72 لينهي التعاملات عند مستوى 8735.09 نقطة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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