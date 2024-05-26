شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًّا لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16 مليار جنيه، ليصل إلى 1.853 تريليون جنيه، وسط تداولات بالسوق بلغت 3.3 مليارات جنيه. صعود المؤشرات وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 1.23% ليبلغ مستوى 27539.21 نقطة.

كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.65% مسجلًا 6038.28 نقطة.

وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 1.72 لينهي التعاملات عند مستوى 8735.09 نقطة.