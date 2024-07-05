محمود العزازي لـ «الخليج 365»: مسرحية «نوستالجيا 90 /80» جذبت الجمهور للمسرح من جديد

ياسر رشاد - القاهرة - خطف الفنان محمود العزازى، الأنظار خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى خشبة المسرح من خلال تجسيده دور الزعيم عادل إمام في عدد من الأعمال الفنية ضمن العرض المسرحي «نوستالجيا 90 /80» الذي يعرص حاليًا في عدد من مسارح الدولة للفنون.

وأعرب «العزازى»، في حواره لـ «الخليج 365»، عن سعادته لانتشار مقطع الفيديو الذي سُجل خلال بروفة للعرض المسرحى «نوستالجيا 90 /80» حيث إنه يجسد شخصية «الزعيم» فى العرض الذى يعود بآلة الزمن ويظهر الأعمال ما بين فترة الثمانينات والتسعينات، موجهًا الشكر لكل الجمهور الذي شارك الفيديو وأعجب بأداءه التمثيلي.

وأضاف الفنان محمود العزازى، أن مقطع الفيديو الذى انتشر من كواليس إحدى البروفات للعرض المسرحى «نوستالجيا 90 /80» الذى يقام حالياً بمسارح الدولة تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.

ولفت «العزازى»، إلى أنه من محبي الزعيم عادل إمام لذا فإنه يتعايش مع شخصيته وكأنها واقعية حقيقية من الأداء والحركات وطريقة الحديث وأسلوبه فى التعامل حتى يعيش المشاهد في زمن عرض العمل الأًصلي وهو مسرحية "الواد سيد الشغال" وفيلم "شمس الزناتي"، مشيرًا إلى أنه أيضًا جسد شخصية الفنان الراحل عبدالحليم حافظ ولاقى إشادة كبيرة من كل الحضور.

وأوضح الفنان الشاب إلى أنه يقدم خلال العرض المسرحى شخصيتين للزعيم عادل إمام من فيلم شمس الزناتى ومسرحية الواد سيد الشغال، مشددًا على تأثره الشديد بالزعيم عادل إمام لأنه جزء من وجدان المصريين.

ووجه الفنان «العزازى»، الشكر للفنان القدير تامر عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بوزارة الثقافة ومخرج العرض، أنه استطاع تقديم عمل فنى مميز بهذا الشكل الاحترافى وبالإمكانيات المتاحة على مسرح الدولة التى تعد خطوة مهمة لجذب الجمهور للعروض المسرحية من جديد، وسعى «عبدالمنعم» أن العرض خلال ساعة ونصف نضع الجمهور على آلة زمن من القرن الماضى والتى تضم تجسيد مسلسلات ومسرحيات وبرامج وجميع الوسائل الفنية والاجتماعية خلال هذه الفترة.

ويُعد الفنان محمود العزازي، من الفنانين المميزين في الفترة الماضية من إطلالة جذابة على الشاشة أو على المسرح، متمنيًا أن ينال دائمًا اعجاب الجمهور في كل أدواره القادمة سواء المسرحية أو السينمائية.

جدير بالذكر، أن العرض الغنائى «نوستالجيا 90 /80» فى دور العرض برعاية الدكتورة نيڤين الكيلانى وزيرة الثقافة وإنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. «البسيونى» وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ورفع شعار كامل العدد فى ليالى عرضه.