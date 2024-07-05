شكرا لقرائتكم خبر عن بقيق.. إغلاق جزئي لطريق الخليفة أبو بكر الصديق للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بلدية محافظة بقيق عن بدء أعمال صيانة وإعادة سفلتة طريق الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بحي المطار، اعتبارًا من يوم غدا السبت.

وتهدف هذه الأعمال إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز السلامة والجودة في البنية التحتية، وفقًا لأعلى المعايير. إغلاق جزئي للطريق وأوضحت البلدية أن الأعمال ستتضمن إغلاقًا جزئيًا للطريق، وستعمل على تسهيل حركة المرور وتقليل الإزعاج قدر الإمكان خلال فترة الصيانة.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والتقيد بالتعليمات المرورية والإرشادات المتعلقة بالإغلاق، حرصًا على سلامة الجميع.