العسومي يشيد بجهود الحكومات العربية في تنمية الشباب ويدعو لتعزيز المشاركة في المسارات التنموية

ياسر رشاد - القاهرة - دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إلى تعزيز المشاركة الفاعلة للشباب في كافة المسارات التنموية وتمكينهم والاستثمار في طاقاتهم كونهم ركيزة أساسية في تنمية المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد "العسومي" بمناسبة اليوم العربي للشباب، والذي يوافق الخامس من يوليو من كل عام، تقديره لجهود الحكومات العربية في دعم وتنمية مهارات ورفع قدرات الشباب العربي، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتأكيد على المنجزات التي حققها الشباب العربي في مختلف المجالات في البلدان العربية ومشاركتهم المتميزة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره لجهود الشباب العربي المخلصة وإنجازاتهم المشرفة لرفعة الأوطان، لافتًا إلى أن بعض الأزمات أظهرت مدى أهمية الدور الذي يضطلع به الشباب، باعتبارهم قوة مجتمعية فاعلة ومؤثرة، ومثال في العطاء والإنجاز والتحدي والتحلي بروح المسؤولية.

وأكد العسومي، أهمية تضافر الجهود العربية لبناء عقول الشباب العربي، وتأهيله لمجابهة الأفكار المغلوطة وحماية الدول العربية من أي محاولات للنيل منها ومن شبابها، باعتبار أن الشباب العربي هم مستقبل الأمة وحاضرها.

كما دعا العسومي، إلى ضرورة الاستماع إلى آراء الشباب والتحديات التي يواجهونها من أجل تقديم الحلول اللازمة لتفعيل المشاركة الإيجابية لهم في مختلف القطاعات، وإكسابهم المعارف والمهارات الحياتية المختلفة، فضلًا عن توفير بيئة مُلهمة ومُحفزة تدعم أفكارهم الريادية خدمة للمجتمعات العربية.