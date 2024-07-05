ستارمر يصدم البريطانيين في كلمته الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - ألقى كير ستارمر رئيس الوزراء العمالى الجديد أول كلماته أمام مقر رئاسة الوزراء فى 10 داونينج ستريت بالعاصمة لندن منذ دقائق أمام داعمى حزبه العمال، الذى أعلن فوزه بالإنتخابات العامة أمس والحصول على 412 مقعد من مجموع مجلس النواب البريطانى وهو ما يحقق الأغلبية بالمجلس.

مديونية الحكومة تتعدى 100% من الناتج القومى

صدمت جموع الجماهير عندما لم تسمع من ستارمر أية ملاحظات أو تنويها عن خطط حكومته عن أهم الملفات الداخلية فى بريطانيا وعلى رأسها الدين العام الذى فاق 100% من مجموع الدخل القومى للخزانة العامة.

46 مليون مريض على قوائم الإنتظار

وجود أكثر من 46 مليون مريض على قوائم الإنتظار للعلاج وهروب الأطباء والممرضين بسبب تردى المرتبات وأحوالهم المعيشية، إرتفاع أسعار العقارات والذى تسبب فى شيوع ظاهرة التشرد بشوارع لندن والمدن الكبرى.

البريطانيون لستارمر: نريد أن نعيش

يأتى ملف الطاقة من أبرز الأزمات التى تنتظر الحل من حكومة العمال ال14 ، حيث إرتفعت أسعار الطاقة بعد الغزو الروسى لأوكرانيا ووصلت المديونينات فيها الى 400 مليار دولار، كما وصلت الفائدة فى البنوك الى 5 وربع% منذ عدة أشهر مما ساعد على زيادة التضخم ورفع تكاليف الحياة، وأجرت قماة بى بى سى لقاءات مع المواطنين لسؤالهم عن مطالبهم من حكومة العمال الجديدة، فقال أحدهم “ أننا بعد دفع كل الفواتير فى أول كل شهر لا يتبى لنا شىء من المرتب لنعيش”