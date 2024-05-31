شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جديد سوق السيارات والخدمات في مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة الصحفية أمانى سمير إن السوق المصرى يشهد تغيرات كبرى لم تكن موجودة من قبل فة سوق السيارات، فرغم الركود النسبى للمبيعات فإن الشركات تتسارع لتقديم كل ما هو جديد من موديلات متنوعة، حيث تم إطلاق السيارة شيرى تيجو 4 pro المجمعة محليا فى إحدى المصانع المصرية لأول مرة وتقدم بثلاث فئات وأسعار أقل من مليون جنيه.

وسألت أمانى سمير فريد فاضل مدير العلامة فى مصر حول اختفاء ظاهرة "الأووفر برايس" بالفعل وهل سيتم بيع السيارة الجديدة للعملاء بدون أى زيادة على السعر الرسمى، كان الجواب بالفعل انتهت هذه الظاهرة ولا يوجد اية زيادات على السيارة .

وعن أحدث أسعار السيارات، تأتى السيارة بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية فى سوق السيارات المصري تبدأ من 850.000 جنيه للفئة الأولى Comfort، والفئة Luxury الثانية 925.000 جنيه، والفئة Turbo الأعلى تجهيزًا 999.000 جنيه.