شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئى وموعد الامتحان بـ3 مسابقات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الالكتروني والمواعيد المقررة لذلك للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بكل من الهيئة القومية للانفاق، والهيئة العامة للنقل النهري، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.



وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يناير الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية للأنفاق لتعيين عدد(96) مهندساً في تخصصات مختلفة، وعدد (5) في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) ، كما أعلن الجهاز أيضا عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة العامة للنقل النهري لتعيين عدد (24) في وظيفة مهندس بناء سفن ثالث و(4) في وظيفة أخصائي حاسبات اّلية ثالث، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

وأعلن الجهاز عن مسابقة لتلبية حاجة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتعيين عدد (6) في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة.



وتجري كل تلك المسابقات وغيرها وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتجري مسابقات المحامين وفقا للقانون رقم (47) لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.



وطالب الجهاز المقبولبن مبدئيا بدخول الامتحان بالالتزام بكافة التعليمات المقررة من إحضار أصول المستندات المرفوعة على المنظومة اثناء التقديم للإطلاع.. والحضور قبل الموعد المحدد للإمتحان بساعتين على الاقل علما بأنه لن يسمح بدخول الامتحان بعد موعده المقرر.