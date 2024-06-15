شكرا لقرائتكم خبر عن هنشترى لحوم بكام السنة دي؟.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق، اليوم السبت 15 يونيو 2024، والتي استقرت بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلى أخرى.

وتواصل الأسواق الاستعداد لعيد الأضحى المبارك لعام 2024 بضخ كميات كبيرة سواء لدى الجزارين بالقطاع الخاص أو من خلال المنافذ الحكومية المختلفة سواء أمان أو منافذ الخدمة الوطنية.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و 290 إلى 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلى 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.