شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل تراجعا طفيفا فى تداولات ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى عند المستوى 3140 جنيها للجرام ليتداول حاليًا عند المستوى 3135 جنيها للجرام بانخفاض 5 جنيهات.

أسعار الذهب

عيار الذهب 24 يسجل 3582 جنيها

عيار الذهب 21 يسجل 3135 جنيها

عيار الذهب 18 يسجل 2687 جنيها

الجنيه الذهب 25080 جنيها

الاستقرار الحالي في أسعار الذهب المحلي يأتي نتيجة تراجع الطلب المحلي على الذهب، ويتوقع البعض أن يتعافى الطلب من جديد بعد استقرار السعر لفترات طويلة واختفاء المضاربات على السعر باختفاء السوق الموازي.

من جهة أخرى، نجد أن استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ساعد على تحقيق هذا الاعتدال في تداولات الذهب المحلي، ولكن الاختلالات السعرية الحادة التي حدثت قبل وأثناء فترة تعويم سعر الصرف، أفقدت الذهب مصداقيته بشكل كبير لدى المستهلكين.