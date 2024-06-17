شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات اليوم بعد ارتفاع بحوالي 40 جنيها ، وسجل الجنيه الذهب اليوم 25000 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 25000 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.