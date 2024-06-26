شكرا لقرائتكم خبر عن "ايست هب مدينتى" .. موقع استراتيجى وعلامات تجارية متنوعة لخدمة مناطق شرق القاهرة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد "ايست هب مدينتي"، أحدث المراكز التجارية المتكاملة لمجموعة طلعت مصطفى ، افتتاح عدد كبير من العلامات التجارية لمختلف الأنشطة ، منها فيفو كافيين والمطعم التركي سلطان سراي وأسواق عبد العزيز وايليت وكاريبو كوفي وكابا كافيه وأبو السيد وكيدز ستيشن و Turkish home و 2B وغيرها .

ويتميز "ايست هب" بموقع استراتيجي جنوب مدينتي على حدود مدينة المستقبل، ويمكن للزوار الوصول إليه بسهولة من العاصمة الادارية الجديدة والتجمع ومختلف مناطق القاهرة الجديدة من خلال الدائري الأوسطي عبر بوابة 5 مدينتي ، ليقدم "ايست هب" خدمات لما يقرب من 3.5 مليون مواطن من سكان شرق القاهرة ، فضلا عن سكان مدينتي الذي سيصل تعدادهم عند اكتمال المدينة إلى أكثر من مليون نسمة .

ويضم المركز التجارى "إيست هب" 8 مبانى، بواقع 5 مبانى متصلة و3 مبانى منفصلة، يتواجد فيها أكثر من 600 وحدة تجارية لمختلف الأنشطة، منها مطاعم وكافيهات وفروع للبنوك ومحلات ملابس وأجهزة كهربائية واكسسوارات منزلية ، بالاضافة الى العيادات الطبية والمكاتب الادارية ، فضلاً عن جراج تحت الأرض بطاقة استيعابية حوالى 1200 سيارة، بالإضافة إلى أماكن انتظار السيارات أمام مباني المول .



















