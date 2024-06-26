شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركتى العربية لحليج الأقطان وفتنس برايم 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على شركتي العربية لحليج الأقطان، وفتنس برايم للأندية الصحية، بقيمة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وذلك لمخالفة الشركة الأولى لأحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 64 من الإجراءات التنفيذية، ومخالفة الشركة الثانية وذلك لعدم التزام الشركة الثانية بالمادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتنبيه على الشركة بمراعاة أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

كما قررت لجنة القيد، منح 6 شركات مهلة 15 يومًا؛ لموافاة البورصة بالقوائم المالية المجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2024 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وضمت القائمة: أجواء للصناعات الغذائية-مصر، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، ورواد السياحة-رواد، والخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف)، والعربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو.

وقررت لجنة القيد بالبورصة، التنبيه على 22 شركة بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.



