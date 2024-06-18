شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ البيضاء في مصر.. تطورات بورصة الدواجن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحي المبارك والتي تسجل مستويات 88 جنيها في تداولات وتعاملات اليوم، لتواصل الدواجن استقرار استقراراها بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في الطلب.

سعر الدواجن اليوم في المزرعة

سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين 88 إلي 89 جنيها

سعر الفراخ الساسو في المزرعة بين 103 إلي 105 جنيها.



كتكوت أبيض تسليم أرض المزرعة 24 إلي 26 جنيها

كتكوت ساسو تسليم أرض المزرعة بين 16 إلي 17 جنيها

وكانت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية ، أكدت أن الطلب على الدواجن سيشهد بعض التراجع خلال هذه الأيام مع احتفالات عيد الأضحى المبارك ، وذلك مع اتجاه الأسر لشراء لحوم الأضاحي وتقليل استهلاك الفراخ مما سيساهم في انخفاض سعر الدواجن .



