الاقتصاد

صعود "ناسداك".. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صعود "ناسداك".. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم.
وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول مرتفعا بواقع 14.23 نقطة، أي 0.25%، ليصل إلى 5487.46 نقطة.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 9.09 نقاط، أي 0.05%، مسجلا 17862.23 نقطة عند الإغلاق.
كما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 54.07 نقطة، أي 0.15%، لينهي التداول عند 38832.17 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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