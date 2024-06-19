شكرا لقرائتكم خبر عن صعود "ناسداك".. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع في ختام تعاملات اليوم.وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التداول مرتفعا بواقع 14.23 نقطة، أي 0.25%، ليصل إلى 5487.46 نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 9.09 نقاط، أي 0.05%، مسجلا 17862.23 نقطة عند الإغلاق.كما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 54.07 نقطة، أي 0.15%، لينهي التداول عند 38832.17 نقطة.