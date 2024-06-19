الاقتصاد

صادرات الفراولة ترتفع لـ 45 ألف طن بقيمة 129 مليون دولار خلال 6 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الأربعاء، 19 يونيو 2024 10:00 ص

أظهرت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024  أن مصر نجحت في تصدير 45 ألف  طن من الفراولة بقيمة بلغت 129 مليون دولار، تمثل 2% من كمية الصادرات المصرية و6% من قيمة الصادرات.

وبلغت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 نحو 2.82 مليون طن بقيمة نحو 2 مليار دولار.

وتعد وروسيا وبريطانيا على رأس الدول المستوردة للخضر والفاكهة المصرية.
 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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