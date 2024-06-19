شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات الفراولة ترتفع لـ 45 ألف طن بقيمة 129 مليون دولار خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 أن مصر نجحت في تصدير 45 ألف طن من الفراولة بقيمة بلغت 129 مليون دولار، تمثل 2% من كمية الصادرات المصرية و6% من قيمة الصادرات.

وبلغت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة ، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 نحو 2.82 مليون طن بقيمة نحو 2 مليار دولار.

وتعد السعودية وروسيا وبريطانيا على رأس الدول المستوردة للخضر والفاكهة المصرية.

