شكرا لقرائتكم خبر عن موقف بورصة لندن.. الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني يوم الاثنين ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3349 دولار أمريكي، بزيادة 0.27%.

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2002 يورو بزيادة 0.62%. ارتفاع البورصة البريطانية أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" يوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.36%.

وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 29.72 نقطة، ليصل إلى 8259.71 نقطة.