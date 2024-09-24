الاقتصاد

موقف بورصة لندن.. الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني يوم الاثنين ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3349 دولار أمريكي، بزيادة 0.27%.
كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2002 يورو بزيادة 0.62%.

ارتفاع البورصة البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" يوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.36%.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 29.72 نقطة، ليصل إلى 8259.71 نقطة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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