شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة "السوريال مي أند نا" للأغذية بـ21.6 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة السوريال مي أند نا للأغذية، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 25.2 ألف سهم بقيمة 21.6 مليون يورو، وصفقة على شركة أسبرانزا للملابس الجاهزة بحجم تداول 15 ألف سهم بقيمة 7.3 مليون دولار، وصفقة على شركة سيمنس هيلثكير بحجم تداول 6998 سهم بقيمة 4.7 مليون يورو.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 7.2 مليون سهم بقيمة أكثر من 61.9 مليون جنيه عبر تنفيذ 76 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط عمليات جني الأرباح على أسهم قيادية على رأسها إعمار مصر للتنمية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للاتصالات فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس مدفوعًا بصعود أسهم ابن سينا فارما، وطاقة عربية، وجنوب الوادي للأسمنت، وأوراسكوم للتنمية مصر، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.108 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 985.9 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.5 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.27% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.62%، والعرب على 6.11%، واستحوذت المؤسسات على 25.49% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.5%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 180.4 مليون جنيه، 14.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 13 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 175 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 31022 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38128 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13449 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 7314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 10417 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 8104 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة.