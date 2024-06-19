شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت سوق الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مقتفية أثر المكاسب التي سجلتها أسهم شركات أشباه الموصلات في وول ستريت في ختام جلسة أمس، لكن عمليات جني الأرباح حدت من المكاسب.

وصعد مؤشر (نيكي) على ارتفاع بنسبة 0.23 في المئة، ليصل عند مستوى 38570.76 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.47 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2728.64 نقطة.

