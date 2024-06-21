شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلب العالمي على النفط ليصل لـ 103.5 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

تشير التقديرات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى نحو 103.5 مليون برميل يوميا، أي بنسبة زيادة تبلغ 0.3% مقارنة بمستويات الربع الرابع من عام 2023 وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك ".

وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجارى ،ارتفاع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة %1.2 ليصل إلى حوالي 57.9 مليون برميل يوميا، في حين انخفض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة %0.7% ليصل إلى نحو 45.6 مليون برميل يوم.

وتابع التقرير يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى نحو 103.8 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 280 ألف برميل يوميا ليصل إلى نحو 45.9 مليون برميل يوميا، كما يتوقع ارتفاع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 10 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 57.9 مليون برميل يوميا.



