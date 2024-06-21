أسعار النفط تغلق على ارتفاع متأثرة بتراجع المخزونات الأمريكية..وخام برنت يسجل 85.71 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت أسعار النفط اليوم على ارتفاع عند التسوية، متأثرة بإعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 85.71 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة 64 سنتا أو 0.75%، بعد أن وصل أعلى سعر خلال الجلسة إلى 85.89 دولارا وهو الأعلى منذ الأول من مايو الماضي.

وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو المقبل عند 82.17 دولارا للبرميل مرتفعة 60 سنتا أو 0.74%.

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