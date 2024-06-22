شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 22 يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت استقرار ملحوظ عند مستويات 3140 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21، وسجلت أوقية الذهب خسائر ملحوظة أمس مما انعكس على المعدن النفيس في مصر، الذي أغلق تداولات أمس عند 3140 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3589 جنيها

عيار 21 يسجل 3140 جنيها.

عيار 18 يسجل 2691 جنيها.

الجنيه الذهب 25120 جنيها.

سعر الذهب العالمي

فشل سعر الذهب العالمي في الحفاظ على مكاسبه خلال الأسبوع الماضي لينخفض مع نهاية الأسبوع ويخسر كل مكاسبه ليغلق التداولات على انخفاض، في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي بعد بيانات أفضل من المتوقع عن النشاط التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل الذهب انخفاض خلال الأسبوع الماضي بمقدار 0.5% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2321 دولار للأونصة، وكان قد سجل أدنى مستوى خلال الأسبوع عند 2306 دولار للأونصة وأعلى مستوى عند 2368 دولار للأونصة.

وشهد السوق تغيرات كبيرة في حركة الذهب العالمي أمس، فبعد أن ارتفع الذهب خلال بداية جلسة الجمعة ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2368 دولار للأونصة، عاد إلى الانخفاض بشكل سريع ليفقد كل مكاسبه هذا الأسبوع ويسجل انخفاض يوم أمس بنسبة 1.6%، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

وخلال الأسبوع وجد الذهب الدعم من تراجع البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة مع تراجع مبيعات التجزئة وأعداد المنازل الجديدة، الأمر الذي زاد من رهانات الأسواق المالية أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بداية من شهر سبتمبر، الأمر الذي دعم ارتفاع أسعار الذهب، لكن جلسة أمس شهدت تغيير في معنويات الأسواق بعد أن صدرت بيانات عن النشاط التجاري والاقتصادي في الولايات المتحدة لتظهر ارتفاع لأعلى مستوى في 26 شهر خلال يونيو بدعم من ارتفاع معدلات التوظيف.