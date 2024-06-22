شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 85.24 دولار لخام برنت و80.73 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 85.24 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.73 دولار للبرميل، وذلك أمس الجمعة حيث سجلت الأسعار مكاسب على أساس أسبوعى.

وأعلن الجيش الأوكراني شن هجوم كبير بمسيرة بعيدة المدى، الجمعة، استهدف خلاله أربعة مصافي نفط روسية ومحطات رادار وأهدافا عسكرية أخرى.

وقال الجيش الأوكراني في بيان على تطبيق تيليجرام "استهدفت الطائرات المسيرة مصافي النفط في أفيبسكي وإلسكي وكراسنودار وأستراخان".

وأضاف أنه استهدف محطات رادار ومراكز مخابرات إلكترونية في منطقة بريانسك وشبه جزيرة القرم المحتلة ولم يحدد البيان المواقع بالضبط.

وأضاف أنه استهدف أيضا مواقع تخزين وإطلاق طائرات مسيرة ومراكز القيادة والسيطرة في منطقة كراسنودار الروسية، وتابع أن الجانب الروسي أكد وقوع انفجارات وحرائق في هذه المنشآت.



