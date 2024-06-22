وصول الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين إلى 412.5 مليار يوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وصل الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني إلى 412.5 مليار يوان (حوالي 57.94 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الخمسة الأولى من 2024.

وأفادت وزارة التجارة الصينية – وفقًا لوكالة الصين الجديدة (شينخوا) أن الرقم المسجل جاء أقل بنسبة 28.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الرغم من الانخفاض، تم تأسيس 21764 شركة جديدة ذات استثمارات أجنبية في جميع أنحاء الصين خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بزيادة 17.4 في المئة.

واجتذب قطاع الصناعات التحويلية 28.4 في المئة، أو 117.1 مليار يوان من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بزيادة 2.8 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى استمرار التحسن في هيكل الاستثمار.

وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تصنيع المعدات الاستهلاكية الذكية والخدمات الفنية المهنية بنسبتي 332.9 في المئة و103.1 في المئة على أساس سنوي على التوالي.

وأوضحت الوزارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر من ألمانيا وسنغافورة زاد بنسبتي 24.2 في المئة و16.2 في المئة على أساس سنوي على التوالي.

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